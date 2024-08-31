Директор заповедника «Утриш» в Анапе отправился добровольцем на СВО

Речь идет о руководителе заповедника «Утриш» Олеге Чихачеве. Он отправился в расположение специального отряда «БАРС-16» для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Последние два года Чихачев активно помогал специальному учебному центру «Кубань». Теперь он решил отправиться на фронт, чтобы внести свой вклад в победу.

«Я, как казак и патриот своей Родины, не мог остаться в стороне. Получив поддержку от семьи, руководства Министерства природных ресурсов и экологии РФ, коллег и командира отряда Руслана Цветкова решил отправиться на передовую», — цитирует Чихачева пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш».

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