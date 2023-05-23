Директор ВДЦ «Смена» прокомментировал ситуацию с пляжем в Сукко

С 17 мая 2023 года Всероссийский детский центр «Смена» установил новые правила пребывания посторонних на своем пляже. Решение принято в соответствии с федеральным законом от 3 апреля 2023 года, внесшем изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», земельный и водный кодексы РФ.

Повысив требования к вопросам детского отдыха, закон предоставил организациям отдыха и оздоровления детей право самостоятельно устанавливать правила пребывания третьих лиц на своей территории. К ней относятся и участки береговой полосы водных объектов.

«Новый закон объединил в понятие «территория» лагеря земельный участок, водный объект и прибрежную зону. Теперь все это — единая территория организации детского отдыха и оздоровления. На летний сезон 2023 года мы установили такой график посещения пляжа «Смены», который позволяет четко разграничить пребывание на нем наших обучающихся и взрослых — гостей и жителей села Сукко. Это связано и с последними изменениями в законодательстве, и с санитарными требованиями, и с нашим собственным негативным опытом. Ранее пляж «Смены» был доступен для отдыхающих постоянно, мы лишь просили их покинуть его на время купания детей — несколько часов в день. Но каждый раз эта просьба выполнялась с трудом и с помощью нашей охраны. Взрослые вторгались в личное пространство детей, оказывая негативное влияние на их психическое, духовное и нравственное развитие. С учетом геополитической обстановки и возросшей террористической активности, существовавший подход создает прямые риски и угрозы жизни и здоровью детей. Поэтому мы четко разделили пребывание сменовцев и взрослых на одном пляже», — сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Он также отметил, что существующая расслабленность внутри общества, не способствует эффективным мерам по антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан. А к ним, без сомнения можно отнести все пляжи черноморского побережья.

Теперь с утра и в течение дня на пляже будут находиться только воспитанники и сотрудники ВДЦ «Смена». Кроме купания и солнечных ванн на пляже запланированы зарядки, образовательные, спортивные и другие культурно-досуговые мероприятия. В тихий час будет проходить санитарная обработка территории, шезлонгов, питьевых фонтанов и санузлов. Это связано с обязательными требованиями Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19. После того, как дети покидают пляж, доступ на него свободен для всех. Его посещение не ограничено и в период пересменок, когда детей в лагере нет.

«После того, как мы опубликовали новые правила посещения пляжа, в соцсетях начала массово появляться информация о том, что «Смена» делает это незаконно. В частности, устанавливает ограждение. Тут важно понимать, что владельцем участка детского пляжа является именно «Смена», а по государственным требованиям к антитеррористической защищенности мы обязаны оградить всю свою территорию, до единого метра», — сказал Журавлев.

В 2015 году принято постановление Правительства РФ № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации». Оно присваивает «Смене» самую высокую — первую категорию антитеррористической защищенности, так как последствия возможного ЧП будут иметь федеральное значение. Объекты такой категории должны быть огорожены монолитным железобетонным забором высотой в 2,5 м с дополнительным ограждением козырьком из армированной колючей ленты.

«Перечень требований к объектам первой категории, подлежащим обязательной охране Росгвардии, большой. Мы тоже понимаем, что детский лагерь, огороженный колючей проволокой и сплошным забором, выглядит не очень дружелюбно. Но это государственные требования к безопасности. И подразделения Росгвардии в рамках своих полномочий выписывают нам штрафы за их невыполнение. При этом в указанное постановление № 272 из учреждений детского отдыха и оздоровления внесены только четыре федеральных центра: «Смена», «Орленок», «Артек» и «Океан», — объяснил Журавлев

Участок прибрежной территории, на котором находится детский пляж, принадлежит Российской Федерации и передан ВДЦ «Смена» в бессрочное пользование.

«Учредители «Смены» — Правительство и Министерство просвещения России. Поэтому когда в местных пабликах и СМИ начинают появляться сообщения о том, что мы закрываем единственный проход к морю и о том, что собираемся «захватить» весь пляж и чуть ли не окружающий поселок — что является откровенным враньем — мы расцениваем это как дискредитацию наших учредителей. И со своей стороны тоже обратимся в правоохранительные органы с просьбой проверить достоверность информации и принять меры к тем, кто ее распространяет», — сказал директор ВДЦ «Смена».

Сегодня доступ к общественному пляжу села Сукко проходит по Казачьему проезду, треть которого в 2022 году отошла к территории «Смены». Детским центром оформлен публичный сервитут, разрешающий пользоваться этим участком неограниченному кругу лиц.

«Еще одна тема, которую активно «разгоняют» в местных пабликах, что мы закрыли единственный проход к морю. Но «Смена», наоборот, открыла этот доступ, понимая, что другого прохода к общественному пляжу просто нет. Наша треть участка на Казачьем проезде — ближняя к морю, и мы даже не думали об установке на нем каких-либо ограждений, а сразу оформили публичный сервитут, то есть разрешили свободный доступ и проход абсолютно для всех», — сказал Журавлев.

Первая летняя смена во Всероссийском детском центре стартует с 28 мая и продлится до 18 июня 2023 года. На нее приедут 1 тыс. 266 детей из 70 регионов РФ. Они примут участие в одиннадцати образовательных программах.

«Смена» работает круглый год, но летняя кампания — это всегда дополнительная ответственность, потому что в расписании появляются пляж и море. В преддверии нее, мы проводим обследование морского дна и прибрежной территории своего участка, облагораживаем пляж, устанавливаем биотуалеты, раздевалки, питьевые фонтанчики. Организуем работу медиков и спасателей, ежедневную уборку мусора. И мы делаем это для детей, которые к нам приезжают, на деньги, которые государство выделяет для детей. Было бы здорово, если бы представители местного бизнеса вместо постов о том, как «Смена» «плохо» влияет на туризм, задумались, как сделать общественный пляж таким же привлекательным для отдыхающих, как это делаем мы для сменовцев», — сказал Журавлев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», доступ на пляж ВДЦ «Смена» закрыли для посторонних с 17 мая. Это вызвало негодование жителей поселка Сукко.