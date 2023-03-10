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Дипломаты выясняют причину приостановки транзита санкционных товаров из Турции в Россию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/diplomaty-vyyasnyayut-prichinu-priostanovki-tranzita-sanktsionnyh-tovarov-iz-turtsii-v-rossiyu
Дипломаты выясняют причину приостановки транзита санкционных товаров из Турции в Россию
Фото smuldur, pixabay.com

Накануне в СМИ появилась информация, что турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.

В посольстве РФ в Турции сообщили, что российские специалисты сейчас выясняют причину возникших трудностей с оформлением торговых операций у российских компаний.

«Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — цитирует представителя посольства РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию. Об этом сообщили представители отечественного бизнеса. Это стало неожиданностью для участников рынка, которые уже начали искать альтернативные маршруты поставок в РФ санкционных товаров.

Некоторые эксперты предположили, что приостановка поставок санкционных товаров из Турции может быть связана с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

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