Дипломаты выясняют причину приостановки транзита санкционных товаров из Турции в Россию
Накануне в СМИ появилась информация, что турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.
В посольстве РФ в Турции сообщили, что российские специалисты сейчас выясняют причину возникших трудностей с оформлением торговых операций у российских компаний.
«Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — цитирует представителя посольства РБК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию. Об этом сообщили представители отечественного бизнеса. Это стало неожиданностью для участников рынка, которые уже начали искать альтернативные маршруты поставок в РФ санкционных товаров.
Некоторые эксперты предположили, что приостановка поставок санкционных товаров из Турции может быть связана с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.
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