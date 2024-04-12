Дикую ондатру заметили во дворе многоэтажки в Краснодаре

Редкого для краевой столицы грызуна увидели накануне на территории одного из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей.

Очевидцы сняли бегущую по двору ондатру на видео и выложили в соцсети. Находившиеся рядом дети предположили, что это крот или крыса.

Ондатра — это полуводный грызун, акклиматизированный в России. Чаще всего, они обитают возле водоемов. Во двор многоэтажки на Гидрострое ондатра могла прийти с пойменного леса у реки Кубань или с территории около озера Старая Кубань.

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