Диких оленей начали подкармливать солью в Краснодарском крае

Дикие копытные животные особенно нуждаются в подкормке солью в весенние месяцы, когда у них начинают расти новые рога и их организму требуется высокое содержание минералов.

Для этого в лесах Краснодарского края организовали сеть искусственных солонцов, которые регулярно пополняют запасами соли. Олени с удовольствием подходят к солонцам и пополняют свой рацион минералами.

При этом на следы и запахи копытных к солонцам подходят и хищники, которые не нуждаются в соли. Недавно в объектив фотоловушки около искусственной кормушки попал шакал, сообщает ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

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