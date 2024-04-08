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Число оленей в Красному лесу на Кубани выросло, несмотря на строительство трассы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-olenej-v-krasnomu-lesu-na-kubani-vyroslo-nesmotrya-na-stroitelstvo-trassy
Число оленей в Красному лесу на Кубани выросло, несмотря на строительство трассы
Фото газеты "Голос правды"

Рядом с Красным лесом в Красноармейском районе последние годы строят новую автодорогу к Крымскому мосту. Некоторые эксперты предполагали, что шумные работы могут распугать обитателей леса.

Несмотря на строительство новой трассы численность оленей в Красном лесу, имеющем статус государственного природного заказника, продолжает постепенно увеличиваться. По последним данным, в лесу обитает около 1,2 тыс. голов.

Встретить оленей в Красном лесу и его окрестностях становится все проще. К апреля самцы сбросили рога, а самки готовятся к материнству. Новый приплод начнет появляться в конце мая, пишет газета «Голос правды».

Читайте также: десятки оленей вышли к людям из леса в Краснодарском крае. Диких животных заметили около поселка Кубань в Гулькевичском районе.

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