Диетологи назвали самый вредный для здоровья вид мяса

По словам врачей, самым вредным является жирное красное мясо, в первую очередь — свинина.

«В ее составе содержится большое количество насыщенных, или «плохих», жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек», — рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

Но не все виды красного мяса повышают риск развития атеросклероза. Диетологи обнаружили исключение, когда изучали феномен долголетия жителей Кавказа, употребляющих в пищу много жирного красного мяса.

«Выяснилось, что эти долгожители ели мясо не взрослых баранов, а ягнят. Удивительно, но мясо молодого барашка по составу жиров напоминает рыбу, то есть в нем преобладают «хорошие» жиры. То есть мясо молодого барашка красное, но по составу жиров полезное», — цитирует диетолога Радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала, кому нельзя принимать рыбий жир.