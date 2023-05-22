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Диетолог рассказала, кому нельзя принимать рыбий жир

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-komu-nelzya-prinimat-rybij-zhir
Диетолог рассказала, кому нельзя принимать рыбий жир
Диетолог рассказала, кому нельзя принимать рыбий жир

Источник омега-3 и множества необходимых человеку витаминов, нормализующий свертываемость крови, укрепляющий иммунитет, поддерживающий здоровье кожи и глаз — переоценить пользу рыбьего жира сложно. Однако он может быть вреден людям с аллергией, нарушениями работы поджелудочной железы и тем, у кого имеется антивозрастной ген.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Врач напомнила, что в Советском Союзе рыбий жир обязательно давали всем детям для профилактики рахита и укрепления иммунитета.

«В рыбьем жире есть практически все жирорастворимые витамины. Витамин D помогает из любого продукта питания «вытащить» кальций, это особенно важно для детей и пожилых людей. Витамин А — это кожа, иммунный ответ, острота зрения. Причем в рыбьем жире — не растительный провитамин, а животный ретинол, который усваивается всеми. Витамины К1 и К2 нормализуют свертываемость крови и предотвращают образование тромбов. Кроме того, К2 необходим для профилактики остеопороза и хронических заболеваний почек», — рассказала Мойсенко.

Диетолог подчеркнула, что главная ценность рыбьего жира — это входящие в его состав антиоксиданты омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

«Среди всех жирных кислот, которые мы получаем с пищей, омега-3 должны преобладать, чтобы наши сосудистые стенки были в идеальном состоянии. Но в нашем рационе больше омега-6 жирных кислот. У нас соотношение омега-3 и омега-6 — один к 18, а нужно хотя бы один к четырем. При этом в рыбьем жире очень правильное соотношение докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, которые входят в состав омега-3 жирных кислот и способствуют обновлению клеточных мембран», — сказала врач.

Есть ли у рыбьего жира противопоказания? Да. Во-первых, даже здоровым людям нельзя принимать его постоянно. А во-вторых, ряду людей от рыбьего жира стоит отказаться. Чтобы выяснить, можно ли принимать рыбий жир, стоит проконсультироваться с врачом.

«Хорошее от плохого отличается только дозой. Есть люди, у которых аллергия на рыбу, им нельзя употреблять рыбий жир. Людям, у которых поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, тоже противопоказан этот продукт. Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир», — цитирует Мойсенко радио Sputnik.

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