Диетолог Жаровская рассказала, какое авокадо есть нельзя

В авокадо большое количество полиненасыщенных жирных кислот, однако эти вещества разрушаются при контакте с кислородом, поэтому очищенные или нарезанные плоды нужно употреблять сразу.

Диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская отметила, что о процессе окисления авокадо говорит потемнение плода.

«Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы», — подчеркнула специалист.

Гастроэнтеролог рассказала о нескольких способах профилактики окисления плода. Например, убрать нарезанный авокадо в темное место или в вакуумную упаковку.

«Можно сбрызнуть его чем-то, что содержит витамин С и органические кислоты, например, соком лимона, яблочным уксусом. Витамин С замедляет окисление жиров», — посоветовала врач.

Эксперт назвала продукты, с которыми хорошо сочетается авокадо. Благодаря этому можно получить максимальную позу. Так, плод сочетается с зеленью — дополнительной клетчаткой. Она замедляет усвоение жиров и стимулирует перистальтику кишечника.

«Часто в салаты с авокадо добавляют небольшое количество белковой пищи — рыбу, птицу, морепродукты. Белок в рационе должен быть два-три раза в день для поддержания хорошего самочувствия», — цитирует Жаровскую радио Sputnik.

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