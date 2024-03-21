Диетолог Белоусова рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть финики

Финики содержат большое количество питательных веществ. В них много фруктозы — природного сахара, который медленнее усваивается в сравнении с глюкозой.

Врач-диетолог Анна Белоусова отметила, что фруктоза не провоцирует резкого удара по поджелудочной железе, требующего серьезного выброса инсулина. Также расщепление и усвоение природного сахара происходит плавно.

«Энергия, которая приходит с сахарами, успевает пойти на пользу организму, а не отложиться в жир», — добавила Белоусова.

По словам специалиста, в финиках достаточное количество калия и магния, нужных для нормальной работы сердца и нервной системы. Она посоветовала готовить десерт из фиников и орехов — по два-четыре финика и по три-четыре грецких ореха в течение дня.

«Но не в качестве отдельного блюда, их не нужно есть на голодный желудок. Если мы хотим точечно перекусить, это может быть через час-полтора после еды», — отметила врач.

Тем не менее диетолог подчеркнула, что финики по калорийности сопоставимы с белым хлебом — в основном за счет углеводов. Также в них нет жиров, а белка крайне мало. Она объяснила, что при сушке фиников уходит лишняя вода, в результате чего получается концентрированный набор углеводов.

«Поэтому финики рекомендуют ограничить или полностью исключить из рациона тем, у кого сахарный диабет или заболевания сердца при лишнем весе. Умеренность нужна и тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть», — цитирует медика радио Sputnik.

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