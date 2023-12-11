Диетолог Жаровская назвала продукты, провоцирующие упадок сил

Есть категория продуктов, обладающих низкой пищевой ценностью. На их переваривание организм тратит больше ресурсов, чем получает взамен.

К такой пище относится фастфуд, отметила диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. По ее словам, продукты, в составе которых есть трансжиры, не столько насыщают организм, сколько увеличивают энергозатраты на пищеварение и лишают человека сил.

«Другая категория — изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, дают быстрый подъем энергии, но через полчаса вам опять захочется перекусить, потому что организм не получил полезных веществ», — рассказала специалист.

Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов также провоцируют упадок сил за счет отрицательного влияния на печень.

«У нас в печени сосредоточена большая часть митохондрий. Это особые клетки — наши энергетические станции. Часто бывает, что человек накануне выпил, пусть даже немного, и на следующий день у него нет настроения и сил, то есть энергии», — отметила Татьяна Жаровская.

При этом если не употреблять алкоголь и фастфуд сверх меры, то энергодефицит не возникнет, добавила врач.

«Если позволять себе фастфуд или другой вредный продукт один или два раза в месяц в умеренном количестве, то в принципе организм с этим справится, нагрузка на печень будет небольшой, и на энергофон здорового человека это никак не повлияет», — заключила диетолог.

Однако людям с хроническими заболеваниями лучше полностью отказаться от вредных продуктов, сообщает радио Sputnik.

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