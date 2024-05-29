Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя употреблять мяту

Мята как освежает и бодрит, так и расслабляет.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что листья мяты обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, в результате чего они часто входят в состав различных медикаментов. Так, ее добавляют в средства для полоскания, в лекарства от боли в горле, помимо этого, мятные напитки часто советуют при кашле, так как они обладают отхаркивающим действием.

«При бессоннице для многих выпить мятный чай вечером — это легкое засыпание, поскольку она обладает успокаивающим действием. И в то же время за счет содержания органических кислот мята влияет на нашу энергию, дает некую сосредоточенность и бодрит», — добавила эксперт.

Содержащийся в мяте рутин укрепляет стенки сосудов, отметила доктор. Кроме того, листья растения влияют на расширение сосудов и капилляров, поэтому его нередко используют как средство для понижения давления. По словам врача, мята помогает при несварении и метеоризме, улучшает пищеварение, а также обладает желчегонным действием.

Тем не менее у мяты есть и противопоказания, рассказала диетолог. Так, ее нельзя употреблять людям с пониженным давлением, так как сосуды расширяются и давление может еще сильнее понизиться. Помимо этого, на мяту может быть аллергия. Также пить мятные напитки при кормлении грудью можно только после консультации с врачом, поскольку в них много эфирных масел.

«Мужчинам, у которых идет снижение тестостерона, лучше воспользоваться другими успокаивающими средствами, а не мятой, потому что мята содержит много фитоэстрогенов», — цитирует Соломатину радио Sputnik.

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