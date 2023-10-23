Диетолог Соломатина объяснила, какие продукты вредны для метеозависимых людей

Недомогания при метеозависимости может вызвать резкая смена погоды осенью. Зачастую это связано со сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что дискомфорт при метеозависимости возникает тогда, когда в организме нарушена система адаптации.

«На практике это проявляется в том, что человек начинает остро ощущать перепады атмосферного давления. Таким людям нужно соблюдать диету, которая может улучшить работу сердечно-сосудистой системы», — рассказала доктор.

По словам специалиста, таким людям следует исключить из рациона трансжиры, изделия из белой муки из-за их вреда для сосудов, сахар, а также соль, которая задерживает воду в организме, повышая этим самым давление.

«Когда в воздухе понижено содержание кислорода, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины», — отметила врач.

Диетолог Соломатина добавила, что диету при метеозависимости нужно соблюдать постоянно, сообщает радио Sputnik.

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