Диетолог Разаренова: шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава

В шиповнике содержится в несколько раз больше витамина C, чем в апельсине или лимоне, что делает его крайне важным продуктом для поддержания иммунитета, отметила диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.

По словам врача, на 100 г сушеных плодов шиповника приходится около 426 мг витамина C, который укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами и бактериями, а также способствует процессу регенерации кожи.

«Шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава. Он является одним из самых богатых источников витамина С среди всех растений, занимает лидирующее место», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, шиповник богат такими антиоксидантами, как каротиноиды и флавоноиды, продолжила специалист. Эти полезные вещества обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь в том числе при лечении суставов.

«Еще шиповник богат пектинами, которые помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин А, который тоже содержится в шиповнике, полезен для здоровья глаз и улучшает зрение», — рассказала Александра Разаренова.

Сушеные ягоды шиповника лучше заваривать в течение 5-15 минут в горячей воде (не более 70-80 °C), так он почти не потеряет своих полезных свойств. Однако перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом, предупредила гастроэнтеролог. К примеру, в таком напитке много оксалатов, поэтому его не рекомендуют употреблять людям, страдающим мочекаменной болезнью.

«Также из-за высокого содержания витамина C напиток из шиповника может усилить симптомы гастрита или язвы желудка, если употреблять его в большом количестве. Важно помнить и о взаимодействии с лекарственными средствами. Шиповник может усиливать действие препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты, а также антикоагулянтов», — приводит слова Александры Разареновой радио Sputnik.

Читайте также: нутрициолог Белоусова рассказала о важности правильной диеты после 35 лет.