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Диетолог Разаренова рассказала, какой томатный сок лучше не покупать в магазине

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-razarenova-rasskazala-kakoj-tomatnyj-sok-luchshe-ne-pokupat-v-magazine
Диетолог Разаренова рассказала, какой томатный сок лучше не покупать в магазине
Фото freepik.com

Выбирая томатный сок в магазине, стоит внимательно читать его состав: в полезном напитке должно быть минимальное количество добавок и консервантов. При этом вкус помидоров должен быть натуральным.

«В составе томатного сока нежелательно присутствие большого количества сахара. Помимо общего вреда, он может ухудшить натуральный вкус помидоров. Лучше избегать искусственных ароматизаторов и красителей, которые могут изменить естественный цвет и вкус сока, и консервантов. Использование последних увеличивает срок годности продукта, но не всегда положительно сказывается на его качестве», — рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Помимо помидоров, сок может включать воду, соль и лимонную кислоту.

«Обращайте внимание на консистенцию и цвет сок. Продукт должен быть однородным, без осадка. Цвет может варьироваться от светло-красного до насыщенного красного в зависимости от сорта томатов и способа производства», — добавила врач.

Если сок расслоился, то есть он поделился на слои из жидкости и мякоти, то лучше его не пить. Это может означать, что, либо были нарушения производственного процесса, либо напиток неправильно хранили, либо сам продукт низкого качества. Разаренова рекомендовала обратиться к производителю такого сока или в магазин, где он был куплен, для получения дальнейших рекомендаций или замены товара, пишет радио Sputnik.

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