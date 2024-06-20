Диетолог Микитюк объяснила, какие продукты помогают уменьшить потоотделение

Ряд продуктов влияют на количество выделяемого пота.

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что для снижения потоотделения следует заменить кофе травяным чаем, в том числе с шалфеем. Так, кофеин активизирует нервную систему и повышает кислотность, провоцируя повышенное потоотделение. Шалфей же ощелачивает и успокаивает, благодаря чему уменьшается количество выделяемого пота.

«Можно добавлять в обычную воду дольки лимона, что тоже способствует выравниванию кислотно-щелочного баланса и ощелачиванию организма, а значит, и пониженному потоотделению», ― порекомендовала диетолог.

По словам специалиста, нужно также обращать внимание и на водосодержащие продукты, например, арбузы, дыни, персики и нектарины, поскольку они помогают контролировать потоотделение.

«Не будет лишним добавление в рацион продуктов, богатых калием, магнием, натрием. Это электролиты, которые помогают предотвратить обезвоживание», ― отметила эксперт.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что запах пота будет менее заметен в зависимости от простоты еды. Для этого следует употреблять как можно меньше таких вредных продуктов, как сахар, алкоголь, газировка, еда во фритюре, трансжиры, фастфуд.

«Употребляйте больше зеленых овощей, таких как сельдерей, огурцы, кабачки, зелень», ― цитирует Микитюк радио Sputnik.

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