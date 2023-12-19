Диетолог Разаренова рассказала, в каком случае блюдо из яиц может навредить

Не все блюда из яиц — полезные.

Яйца можно готовить всмятку, в мешочек или делать пашот, рекомендует врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Она предостерегла жарить яйца на масле, поскольку высокое содержание насыщенных жиров и калорий в блюде может быть вредно для здоровья. Так, готовить яичницу следует без масла и на антипригарной сковороде, а также на минимальном огне. Благодаря этому на желток не будут действовать высокие температуры, а белок избежит нарушения структуры из-за углеводов.

«Важно, чтобы желток был прогрет, но оставался жидким. Также следует избегать добавления излишка соли или пряностей при приготовлении яиц», — добавила доктор.

По словам специалиста, насыщенность цвета желтка завит от разнообразия питания кур. Так, если курицу кормят зерном, овощами и зеленью, то у желтка будет яркий оранжевый цвет. Если в рационе превалирует зерновой откорм — цвет будет бледнее. Кроме того, причиной серого или зеленоватого цвета при готовке может стать переход в желток сульфидов из белка при высокой температуре.

«Также, когда яйцо переварено, желток может окраситься в зеленоватый цвет из-за химической реакции с содержащимся в белке железом. Это не опасно для здоровья, но может влиять на вкус продукта. При правильном приготовлении этого не происходит», — отметила диетолог.

Врач подчеркнула, что пять-шесть яиц в неделю — хорошее дополнение к другим видам белка. Также его содержат мясо, рыба, птица, морепродукты и субпродукты, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: ведущий Малоземов рассказал, как правильно выбирать красную икру.