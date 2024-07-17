Диетолог Разаренова рассказала, как купить вкусный арбуз

В России начали активно продавать арбузы нового урожая. По мнению врача-диетолога Александры Разареновой, торопиться покупать эти ягоды не стоит, так как они могут нанести вред человеку из-за повышенного количества химикатов.

По ее словам, незрелые арбузы безвкусны, имеют неправильную текстуру, содержат меньше сахара, что делает их менее привлекательными для потребителей. А если арбузы выращивают с использованием пестицидов и гербицидов, то в ранних плодах может быть повышенное количество опасных для здоровья веществ.

Диетолог добавил, что зрелый арбуз, если по нему постучать, будет издавать глухой звук, а его аромат будет слабым, но приятным. Кроме того, корка такой ягоды будет упругой, но не жесткой и не слишком мягкой.

«Арбуз должен быть тяжелым для своего размера: это свидетельствует о высоком содержании сока внутри. Обратите внимание на хвостик: если он зеленый и сочный, вероятно, арбуз сняли слишком рано», — уточнила терапевт.

После нарезки арбуз быстро портится из-за высокого содержания воды и сахара в нем, ягода может стать источником бактерий и других микроорганизмов. Поэтому покупать ее уже в нарезанном виде не стоит, заключила медик в интервью радио Sputnik.

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