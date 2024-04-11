Диетолог Разаренова перечислила полезные свойства березового сока

Короткий период весной, когда деревья только просыпаются после зимы, называют временем для сбора березового сока. В этом напитке много витаминов и минеральных веществ.

По словам диетолога, гастроэнтеролога Александры Разареновой, березовый сок богат витаминами С, В1, В2, РР, а также калием, кальцием, магнием, железом и другими полезными элементами. Благодаря этому напиток укрепляет иммунитет, ускоряет пищеварение и улучшает обмен веществ.

«Также он обладает мочегонными свойствами, помогает очищать организм от токсинов и шлаков. Калий в составе березового сока полезен для поддержания здоровья сердца и сосудов. Некоторые исследования показывают, что употребление этого напитка может приводить к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, он может способствовать укреплению волос и ногтей», — рассказала специалист.

При регулярном употреблении березового сока происходит общее оздоровление организма и повышение жизненного тонуса, отметила врач. Однако при некоторых заболеваниях стоит воздержаться от употребления даже столь полезного напитка.

«У людей с повышенной чувствительностью к компонентам сока возможно развитие аллергических реакций. Напиток противопоказан при гастрите с высокой кислотностью, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. При заболеваниях почек от употребления березового сока тоже лучше воздержаться», — посоветовала Александра Разаренова.

Также людям, у которых есть хронические заболевания, лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением березового сока, цитирует эксперта радио Sputnik.

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