Диетолог рассказала о пользе кабачков для людей старше 45 лет

Кабачок полезен в любом возрасте. Однако тем, кто перешагнул рубеж в 45 лет в сезон кабачков стоит уделить особое внимание этому овощу.

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариты Королевой, кабачок способствует выводу токсинов из организма и защищает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Она напомнила, что кабачки не вызывают аллергии и их можно есть даже сырым или после небольшой термической обработки.. Кроме того, овощ содержит много калия (способствует выводу лишней жидкости), натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. Также в составе антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, поддерживающие здоровье сосудов. Также кабачок богат клетчаткой.

«Свежие молодые кабачки — конгломерат клетчатки, растительных волокон, которые полезны всем. Это лучшее «лакомство» для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов», — сказала врач.

Помимо этого кабачок борется с отеками и благотворно влияет на зрение, защищая глаза от возрастных изменений. Это делает кабачки особенно полезными для людей старше 45 лет.

Лютеин и зеаксантин в составе овоща замедляют старение сетчатки и, соответственно, служат для профилактики возрастного снижения зрения. Высокое содержание калия помогает людям, склонным к отечности, избавиться от лишней жидкости, сообщает радио Sputnik.

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