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Диетолог рассказала, как улучшить свое состояние при переедании

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-kak-uluchshit-svoe-sostoyanie-pri-pereedanii
Диетолог рассказала, как улучшить свое состояние при переедании
Фото pxhere.com

В праздничные дни многие люди сталкиваются с перееданием. Это состояние приносит дискомфорт и чувство тяжести в животе.

При переедании лучше всего отвлечься от праздничного стола на двигательную активность, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«При переедании хорошо помогает небольшая активность — это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть», — рассказала эксперт.

Диетолог предупредила, что при переедании нельзя наклоняться вперед. Особенно это касается людей, у которых не смыкается пищеводный клапан. При наклонах вперед с переполненным желудком у них может произойти заброс содержимого желудка в пищевод.

По словам врача, прием ферментных препаратов — не самое лучшее решение проблемы с перееданием. Она уверена, что это расхолаживает пищевое поведение человека. Диетолог отметила, что людям важно учиться питаться правильно, сообщает радио Sputnik.

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