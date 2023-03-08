Диетолог рассказала, как улучшить свое состояние при переедании

В праздничные дни многие люди сталкиваются с перееданием. Это состояние приносит дискомфорт и чувство тяжести в животе.

При переедании лучше всего отвлечься от праздничного стола на двигательную активность, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«При переедании хорошо помогает небольшая активность — это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть», — рассказала эксперт.

Диетолог предупредила, что при переедании нельзя наклоняться вперед. Особенно это касается людей, у которых не смыкается пищеводный клапан. При наклонах вперед с переполненным желудком у них может произойти заброс содержимого желудка в пищевод.

По словам врача, прием ферментных препаратов — не самое лучшее решение проблемы с перееданием. Она уверена, что это расхолаживает пищевое поведение человека. Диетолог отметила, что людям важно учиться питаться правильно, сообщает радио Sputnik.

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