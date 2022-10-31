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Диетолог рассказала, как приготовить безупречный осенний завтрак

Общество
31.10.2022 08:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-kak-prigotovit-bezuprechnyj-osennij-zavtrak
Диетолог рассказала, как приготовить безупречный осенний завтрак
Фото pxhere.com

В сырую и холодную погоду утро необходимо начинать с насыщенного вкуса и сочных красок. Осенний завтрак должен не только содержать питательные вещества, но и помогать справляться с хандрой, уверена врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Надо стараться, чтобы завтрак осенью отличался максимально яркими цветами и насыщенным вкусом. Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад», — сказала Залетова.

Она отметила, что эти продукты стимулируют выработку гормонов счастья и могут не только принести удовольствие, но и дать дополнительный заряд энергии.

Диетолог подчеркнула, что шоколад, мед и варенье не стоит использовать в пищу в большом количестве. Это может привести к набору лишних килограмм. По ее словам, осенью и зимой люди чаще всего переедают, чтобы улучшить психологическое состояние, сообщает радио Sputnik.

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