Диетолог рассказал, какое блюдо может сделать человека счастливым осенью

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С наступлением осенних дождей многие жители России начинают испытывать нехватку гормона счастья, уверен врач-диетолог Алексей Ковальков.

Эксперт отметил, что серотонин в организме человека вырабатывается при помощи маленькой аминокислоты — триптофана. Чтобы попасть в мозг, она должна пройти гематоэнцефалический барьер.

«Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг. Если съесть такое блюдо, то триптофан с гордостью английского монарха проследует к мозгу», — рассказала диетолог.

По его словам, выработать гормон счастья также помогут прогулки в солнечные дни, сообщает радио Sputnik.

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