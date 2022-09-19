Диетолог рассказал, какое блюдо может сделать человека счастливым осенью
С наступлением осенних дождей многие жители России начинают испытывать нехватку гормона счастья, уверен врач-диетолог Алексей Ковальков.
Эксперт отметил, что серотонин в организме человека вырабатывается при помощи маленькой аминокислоты — триптофана. Чтобы попасть в мозг, она должна пройти гематоэнцефалический барьер.
«Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг. Если съесть такое блюдо, то триптофан с гордостью английского монарха проследует к мозгу», — рассказала диетолог.
По его словам, выработать гормон счастья также помогут прогулки в солнечные дни, сообщает радио Sputnik.
Читайте также: диетолог рассказала, какие продукты помогут защитить организм от инфекций осенью.
- В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
- В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева