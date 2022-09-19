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Диетолог рассказал, какое блюдо может сделать человека счастливым осенью

Общество
19.09.2022 08:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazal-kakoe-blyudo-mozhet-sdelat-cheloveka-schastlivym-osenyu
Диетолог рассказал, какое блюдо может сделать человека счастливым осенью
Фото unsplash.com

С наступлением осенних дождей многие жители России начинают испытывать нехватку гормона счастья, уверен врач-диетолог Алексей Ковальков.

Эксперт отметил, что серотонин в организме человека вырабатывается при помощи маленькой аминокислоты — триптофана. Чтобы попасть в мозг, она должна пройти гематоэнцефалический барьер.

«Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг. Если съесть такое блюдо, то триптофан с гордостью английского монарха проследует к мозгу», — рассказала диетолог.

По его словам, выработать гормон счастья также помогут прогулки в солнечные дни, сообщает радио Sputnik.

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