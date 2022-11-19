Диетолог рассказала, как правильно приготовить квашенную капусту

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Осенью многие хозяйки квасят капусту на зиму. Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала, что квашенная капуста — это очень полезный продукт для иммунитета и кишечника, содержащий большое количество минеральных веществ и витамина С.

«Достаточно взять свежепорубленную капусту, можно добавить морковь, клюкву, бруснику, залить водой комнатной температуры и положить сверху груз. Молочнокислое брожение начинается через 18 часов, еще через 5-6 часов у вас получится замечательный продукт», — сказала Королева.

Диетолог добавила, что для снижения кислотности продукт квашенную капусту можно промыть через дуршлаг.

Врач предупредила, что если в приготовленном продукте будет много соли, то это может привести к задержке жидкости в организме. Если при квашении использовать специи и уксус, то капуста может стать раздражителем для желудка.

Кроме того, людям с лишним весом и сахарным диабетом не рекомендуется добавлять в квашенную капусту сахар, сообщает радио Sputnik.

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