Диетолог рассказала, к чему может привести «арбузная диета»

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Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что переедание арбузов может привести к вымыванию минералов из организма и преобладанию углеводов в рационе.

По ее словам, в однократном объедании ничего страшного нет. Однако постоянно есть только арбузы для организма вредно.

«Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», — предупредила Асият Хачирова.

Врач отметила, что полезным считается употребление минимум двух порций фруктов в день. Одна порция должна быть размером с кулак человека. Это распространяется и на арбузы.

«В разные сезоны могут быть разные продукты: одно яблоко, один банан, три-четыре сливы. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», — объяснила диетолог.

Он отметила, что арбузы также можно съесть либо отдельным перекусом, либо десертом после основного приема пищи, сообщает радио Sputnik.

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