Диетолог рассказала, чем лучше всего запивать майский шашлык

Майские праздники открыли сезон шашлыка, который становится главным украшением стола россиян на праздники.

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, чем лучше запивать жаренное мясо, чтобы дополнительно не нагружать желудок.

По ее словам, запивать шашлык лучше всего теплой водой, однако не все смогут пить простую воду во время застолья, поэтому можно сделать выбор в пользу натуральных соков.

«Осветленный яблочный сок можно употреблять с ароматным мясом, например, с бараниной. Он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка. К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять виноградный или ананасовый соки. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности», — сказала Зоя Богданова.

При этом важно выбирать соки без сахара, так как он может создать дополнительную нагрузку на пищеварение, особенно с жирным мясом. Кроме того, шашлык можно запивать кисломолочными продуктами, продолжила нутрициолог.

«Я не видела, чтобы ряженку пили с шашлыком. Но если вы предпочитаете молочные продукты, можно выбрать что-то типа тана, чтобы кисломолочные бактерии помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи», — пояснила Богданова.

Алкоголь с мясом лучше вообще не пить, однако многие не могут отказаться от таких напитков во время застолья, добавила диетолог.

«Наименьшее зло для пищеварения в этом случае — сухое вино, потому что за счет его кислотности жирные и белковые продукты могут быстрее перевариваться. Хотя важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться», — цитирует Зою Богданову радио Sputnik.

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