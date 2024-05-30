Диетолог Перевалова назвала продукты, провоцирующие храп

Если храп не связан с анатомическими особенностями, то он может быт вызван употреблением определенных продуктов.

Врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова рассказала, что храп могут спровоцировать молочные продукты, образующие в носоглотке много слизи. Так, если на ужин съесть сладкий йогурт и пойти спать, то в носоглотке скопится сладкая слизь, служащая средой для размножения грибковой флоры.

«Образующееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп», — отметила врач.

Кроме того, храп могут вызвать углеводистая, сладкая, соленая пища и алкоголь, объяснила специалист. Так, углеводы и сладкое — любимый корм для различных инфекций и грибков. Также храп провоцирует ряд полуфабрикатов — некачественное мясо в обвалке обладает большими количеством крахмала и углеводов.

«Алкоголь и соленое задерживают жидкость, вызывают отек. Вечером человек выпил алкоголь, закусил соленой, жирной рыбой, на утро встает отечный. Отекает не только лицо, отекает все тело, в том числе и дыхательные пути», — рассказала эксперт.

При проблемах с храпом диетолог порекомендовал изменить рацион питания.

«Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить», — цитирует доктора радио Sputnik.

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