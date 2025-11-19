Диетолог Панова посоветовала включить в рацион гранат, чтобы замедлить старение

Кожура граната и гранатовый сок обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Диетолог и нутрициолог Ольга Панина рассказала о полезных свойствах граната и гранатового сока, а также о том, как правильно выбрать спелые плоды.

«По антиоксидантной активности гранат превосходит даже зеленый чай и красное вино. Вещества, которые в нем присутствуют, защищают наши клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний», — отметила диетолог.

Гранат богат витамином C, который поддерживает иммунитет и здоровье сосудов. Кроме того, фрукт способствует выработке коллагена, что особенно важно для женщин.

Также в гранате содержится калий для сердечно-сосудистой системы, медь, которая участвует в образовании коллагена и усвоении железа, и марганец, обеспечивающий здоровье костей и обмен веществ.

Чтобы получить максимальную пользу от фрукта, достаточно съедать один гранат среднего размера или выпивать 150-200 мл свежевыжатого гранатового сока, советует Панова.

Она предупредила, что сок богат натуральными сахарами и посоветовала не пить его в больших количествах, чтобы не повышать уровень сахара. Диетолог рекомендует людям, следящим за здоровьем, употреблять зернышки граната, так как они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение сахаров.

«Если у вас, например, гастрит или язвенная болезнь желудка, гранатовый сок может повышать кислотность и раздражать слизистую оболочку. Плюс сок может замедлять расщепление в печени таких препаратов, как статины, которые снижают холестерин», — пояснила эксперт.

Диетолог Панова рассказала, на что обратить внимание при выборе граната. По ее словам, кожура фрукта должна быть плотной и одеревеневшей, так как это говорит о спелости плода. Цвет кожуры должен быть равномерным — от розовато-коричневого до насыщенного красного или бордового.

Также необходимо обращать внимание на корону граната — она должна быть сухой, раскрывшейся и такого же цвета, как и сам фрукт. Эксперт добавила, что спелый гранат тяжелее неспелого.

«Можно взять два плода одинакового размера, сравнить их, и брать именно тот, который тяжелее. Можно еще постучать по гранату, спелый гранат издает такой характерный звенящий звук», — цитирует Панову радио Sputnik.

