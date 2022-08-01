Диетолог опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения
Согласно распространенному мнению, черника и морковь способны улучшить зрение. По мнению кандидата медицинских наук, врача-диетолога и гастроэнтеролога Маргариты Арзуманян, это не соответствует действительности.
По мнению врача, нарушения зрения не способны исправить никакие продукты. Для профилактики же она советует придерживаться разнообразного и сбалансированного питания.
«Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания», — сказала диетолог.
Среди источников полезных веществ она назвала рыбу, некоторые виды зелени, бобовые и орехи.
«Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз», — цитирует Арзуманян радио Sputnik.
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