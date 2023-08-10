Диетолог объяснила, при каких условиях человек сможет похудеть во сне

Ночью у человека вырабатывается гормон, способствующий сжиганию жира и обновлению организма.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ночью во время сна дети и подростки растут, а у взрослых происходит восстановление организма и сжигание жира. Такие процессы запускает соматотропный гормон, который вырабатывается вслед за мелатонином.

«Чтобы соматотропный гормон вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Дело в том, что он появляется вслед за гормоном сна — мелатонином, а тот вырабатывается в темное время суток — с 23:30 до 3:00. Мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки. Поэтому даже достаточное количества дневного сна не оказывает такого эффекта», — объяснила специалист.

Однако помешать работе соматотропного гормона может употребление на ужин пищи, в которой много углеводов. Так организм не сможет израсходовать поступивший запас энергии и переработает излишки углеводов в жир, рассказала диетолог.

«На ужин лучше употреблять какую-то легкую белковую пищу вроде рыбы или творога. Тогда мы поставим организму строительный материал, но без лишней энергии», — цитирует Елену Соломатину радио Sputnik.

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