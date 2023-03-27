Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов

Витамины чаще всего принимают во время еды в первой половине дня. Однако не всеми напитками стоит запивать препараты, чтобы не снижать положительное влияние веществ.

Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. По ее словам, плохо влиять на усвояемость витаминов могут богатые дубильными веществами напитки — крепко заваренные чай и кофе.

«Если напитки разбавлены водой, то клинически значимого влияния не будет. Переваривание витаминов в желудке идет от 40 минут до 1,5 часов. Дальше витамины перемещаются в тонкий кишечник, где и происходит их основное усвоение. Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10–15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением», — посоветовала Анна Белоусова.

Она добавила, что выпить чай или кофе лучше через 40 минут после приема витаминов и пищи. Кроме того, получить полезные вещества в нужном количестве может помешать кисель.

«Чем гуще кисель, чем больше в нем крахмала, тем труднее будут усваиваться витамины. Он не заблокирует, но замедлит их усвоение. По количеству мы получим столько, сколько нужно, но замедление приведет к тому, что в организм будут поступать «крошечки» витаминов, то есть не те дозировки, которые нужны ему для полноценной работы», — пояснила нутрициолог.

Также есть теория, что усвоению витаминов препятствуют газированные напитки, однако ее пока не смогли подтвердить, заявила врач.

«Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно. Есть и противоположное мнение: когда напитки попадают в желудок, углекислый газ вступает в реакцию с соляной кислотой, и до тонкого кишечника не доходит», — уточнила Анна Белоусова.

Диетолог заключила, что запивать витамины лучше всего водой, отваром шиповника, компотом из сухофруктов или морсом из любых ягод, сообщает радио Sputnik.

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