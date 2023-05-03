Диетолог назвала самые вредные напитки из фруктового сока

Напитки, содержащие фруктовый сок, могут привести к избыточному накоплению жировой ткани в организме. Их нельзя отнести к здоровому питанию из-за большого содержания сахара.

«Выбирая между соком и фруктами, лучше выбрать фрукты. Когда мы делаем из них сок, то теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище», — сказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, самые неполезные напитки из фруктов — нектары промышленного производства, поскольку в них всегда есть добавленный сахар. Диетолог предостерегла, что наиболее вредным нектаром будет тот, который сделан на основе фруктов с высоким гликемическим индексом — ананасы, персики, смесь тропических фруктов.

«Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, что провоцирует усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жира», — объяснила медик.

Она рассказала, что при наличии сахарного диабета, а также проблем с углеводным обменом и при гастроэнтерологических заболеваниях не стоит пить натуральные соки, не разбавленные водой.

«Таким людям разрешено употреблять не более 200 мл сока, разбавляя его водой в пропорции 50 на 50. Для здоровых людей 200-400 мл в день — это нормально», — цитирует диетолога радио Sputnik.

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