Диетолог назвал способы сбросить «летние» килограммы, не меняя рацион
Об этом сообщил врач-диетолог Андрей Бобросвский. По его словам, вернуться к привычному весу после летнего отдыха будет легко. Для этого не обязательного посещать фитнес-клуб.
По мнению врача, надо увеличить количество ежедневных физических нагрузок.
«Рекомендации для каждого человека, который захотел сбросить «летние» килограммы, индивидуальные, но есть общие правила. Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения», — отметил диетолог.
Он уточнил, что речь идет о повседневной нагрузке. Например, можно парковать свой автомобиль подальше или выходить из общественного транспорта пораньше, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно.
Второй способ, по мнению врача, это дополнение рациона низкокалорийными продуктами.
«Допустим, летом вы съедали целую пачку мороженого, а теперь берите только половину, но добавляйте фрукты. То же самое можно проделать с макаронами, смешав их с овощами. Суть в том, чтобы в желудок попадал большой объем низкокалорийной пищи», — цитирует диетолога радио Sputnik.
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