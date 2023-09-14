Диетолог: мясо утки может быть как полезным, так и вредным для сердца

Для организма в целом утиное мясо полезно, но при наличии определенных заболеваний от него лучше отказаться.

В мясе утки содержится целый ряд необходимых для организма питательных веществ, в частности для сосудов, сердца и нервной системы, отметила диетолог Зоя Богданова.

«Утиное мясо очень полезно, потому что содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на большинство функций. Жир утки специфический: он благоприятно воздействует на сердце, сосуды здорового человека и работу мозга. В мясе утки много селена, витаминов группы B, которые хорошо влияют на нервную систему, обменные процессы, много витамина A — это наш иммунитет. Также много железа и других минералов. Естественно, мясо утки полезно своим аминокислотным комплексом», — заявила диетолог.

При этом мясо утки при заболеваниях сердечно-сосудистой системы можно включать в рацион только после консультации с врачом, добавила специалист. Дополнительно обрабатывать такое мясо нужно людям с нарушениями работы кишечника.

«Утиное мясо волокнистое, плотное, поэтому плохо усваивается. Если у вас слабый кишечник, утятину нужно дополнительно обработать — сделать котлеты или суфле. Нельзя есть мясо утки людям, страдающим лишним весом — это калорийный продукт. Жир утки полезен, но это все-таки жир. В утятине достаточно высокая концентрация холестерина. Да, там есть омега-3, но, если у человека уже есть заболевания сердца или сосудов, утиный жир может неблагоприятно отразиться на его состоянии, и перед употреблением утятины стоит посоветоваться с врачом. Большое количество жира противопоказано также людям с сахарным диабетом», — цитирует Зою Богданову радио Sputnik.

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