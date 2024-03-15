Диетолог Круглова: киви полезно есть людям, страдающим хроническими запорами

Киви — вкусная и полезная ягода. Но при заболеваниях пищеварительной системы безопаснее всего выбирать перезрелые, мягкие плоды.

По словам диетолога Натальи Кругловой, киви богат витамином C, однако плод быстро теряет это свойство после очистки от кожуры. Поэтому ягоду нужно съесть как можно быстрее.

«Также в киви достаточно много калия, в небольшом количестве содержатся цинк и селен. Продукт богат пищевыми волокнами и органическими кислотами. Есть в нем и дубильные вещества», — рассказала эксперт.

Также в киви есть пищевые волокна и органические кислоты, которые способствуют нормализации стула. Поэтому эту ягоду рекомендуют есть людям, страдающим хроническими запорами, продолжила специалист.

«Однако недозрелые плоды, в которых много дубильных веществ, могут вызывать дискомфорт и вздутие у пациентов с заболеваниями пищеварительной системы. Таким людям лучше подойдут более спелые плоды или мягкие (сорта, — ред.), например, сорт «голд», — посоветовала Наталья Круглова.

Диетолог добавила, что для взрослого здорового человека дневная норма — два-три киви среднего размера. Также лучше отказаться от плодов, у которых повреждена кожура, так как в них могут начаться процессы гниения, сообщает радио Sputnik.

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