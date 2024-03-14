Академик РАН Тутельян рассказал, какие продукты помогут справиться с ожирением

Ожирение — это глобальная проблема. В России избыточная масса тела наблюдается у 62% взрослого населения и 17,1% детей.

Такая статистика была озвучена академиком РАН, главным внештатным специалистом диетологом Минздрава РФ Виктором Тутельяном. Он охарактеризовал ситуацию с этим заболеванием, как катастрофическую.

«Ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни, к развитию целого букета различных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы: это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Это, кроме того, сахарный диабет, заболеваемость которым, к сожалению, растет», — сообщил эксперт.

По словам специалиста, при ограничении рациона лишь традиционными продуктами питания человек сталкивается с дилеммой: либо набор лишнего веса, либо недостаток важных питательных веществ. Для борьбы с «эпидемией ожирения» нужны специальные продукты, в которых снижено содержание углеводов, сахаров, а также насыщенных жиров, но много витаминов, минеральных веществ и биологически активных соединений.

На прилавках российских магазинов уже можно найти подобные обогащенные продукты, в том числе хлебобулочные и молочные изделия, добавил академик РАН. Он уточнил, что покупатели должны изменить свое отношение к выбору продуктов питания.

«Все бесполезно, если человек не знает и осознанно не выбирает эти продукты. Надо, чтобы человек умел читать этикетку, смотреть на химический состав. Важно обращать внимание не только на калорийность, но и на содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, на процент от суточной потребности», — объяснил Виктор Тутельян.

Важно помнить, что организму нужны полиненасыщенные жирные кислоты, а не насыщенные жиры и холестерин, поэтому стоит выбирать продукты с низким содержанием жиров, приводит слова академика радио Sputnik.

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