Диетолог Казачкова рассказала, как эффективно похудеть летом

Летом многие люди немного худеют, практически не прилагая усилий. Однако вес очень быстро возвращается.

Почему это происходит и как худеть эффективно? Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

Быстрый сброс веса в жару она объяснила потерей воды и предупредила, что ушедшая из организма жидкость, а вместе с ней килограммы, вернутся, как только станет прохладнее.

«Во время жары мы много потеем, много тратим воды. И если мы ничего в своей жизни не меняли, а вес начинает снижаться, то это означает только то, что идет процесс дегидратации, то есть потери воды. Радоваться тому, что мы ничего не делаем, рацион не меняем, физическую активность не ведем, а вес падает, не нужно», — сказала врач.

Однако, по ее словам, воспользоваться жарой для эффективного похудения тоже можно. Для этого необходимо изменить рацион.

«В жару хочется больше пить, хочется поесть арбузов, фруктов, овощей. Лето располагает к чему-то более легкому. Худеть можно только путем изменения рациона. Надо перестать есть тяжелую, жирную пищу, в летний период нам не нужна дополнительная энергия на обогрев собственного тела. И больше пейте воды», — посоветовала Казачкова.

Также избавиться от лишних килограммов помогут тренировки. Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, тренировки лучше планировать на более прохладное время суток. В жару тренироваться нельзя — организм, который и так разогревается от физической активности, может получить перегрев.

«Можно потерять сознание, сердце может не выдержать. Поэтому мы переносим тренировки на то время, когда попрохладней», — цитирует Казачкову радио Sputnik.

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