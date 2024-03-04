Диетолог Гинзбург рассказал, чем грозит употребление белого хлеба

В процессе приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в результате этого процесса производства гликемический индекс хлеба повышается, что делает его опасным для здоровья. Он добавил, что белый хлеб готовят из просеянной муки, из-за чего в нем практически нет пищевых волокон, тогда как в непросеянной муке их в три раза больше. В результате этого крахмал стремительно расщепляется на глюкозу, которая быстро всасывается, из-за чего увеличивается уровень сахара в крови.

«Возникает неприятная метаболическая реакция. Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни ― гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра», ― рассказал врач.

Специалист порекомендовал заменить белый хлеб на грубый, ржаной, цельнозерновый, многозлаковый. В этих сортах пищевых волокон больше.

«Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже», ― объяснил диетолог.

Гинзбург предостерег сочетать белый хлеб с сахаром, маслом, маргарином и различными спредами, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Игнатикова назвала продукты, предотвращающие дефицит железа в организме.