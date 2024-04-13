Диетолог Дюваль объяснила, почему не стоит есть жареные орехи

Орехи богаты белком и полезными жирами, они благотворно влияют на работу мозга и ЖКТ, улучшают состояние кожи и суставов. Какие орехи полезнее и как их правильно выбирать?

Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль. Она отметила, что полезнее всего есть орехи сырыми.

«Если говорить о том, какие орехи лучше выбирать, сырые или жареные, то однозначно сырые. Потому что при термической обработке орехов окисляются жиры, которые в них содержатся. Это уже становится не полезный продукт, он может ухудшить состояние здоровья», — объяснила врач.

Чтобы не навредить здоровью, стоит убедиться в свежести орехов. Дюваль посоветовала при покупке обращать внимание на срок годности и дату производства. Также орехи нужно внимательно рассмотреть. Если продукт продается россыпью, то нужно его понюхать. Помните: запах прогорклого масла — признак несвежих орехов, их есть нельзя.

Диетолог также напомнила, что орехи нужно покупать в небольшом количестве и хранить в темноте.

«Я не рекомендую покупать орехи в большом объеме. Тогда в них действительно могут начаться окислительные процессы. Хранить орехи лучше всего в стеклянной банке с плотной крышкой, в темном шкафу, потому что свет тоже достаточно сильно может влиять на окисление жиров, которые содержатся в орехах», — цитирует Дюваль радио Sputnik.

Читайте также: почему стоит есть орехи кешью хотя бы раз в неделю.