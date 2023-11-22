Диетолог Дианова рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

В квашеной капусте множество полезных для здоровья веществ, но некоторым людям она противопоказана.

Врач-диетолог Нурия Дианова отметила, что полезная сама по себе капуста в процессе ферментации приобретает дополнительную ценность для здоровья. Так, квашеная капуста — это неперевариваемая клетчатка, выступающая профилактикой рака толстой кишки и запоров. Кроме того, это источник питания для бактерий организма, тем самым исключается риск дисбиоза.

«У людей, которые употребляют клетчатку, более чистая кожа. Квашеная капуста имеет еще одно неоспоримое преимущество по сравнению с обычной, свежей: она ферментированная, там есть молочнокислые бактерии. Они подавляют рост патологической флоры», — объяснила специалист.

Диетолог добавила, что в ходе ферментации в капусте становится больше витамина С, а также вырабатывается витамин U, положительно влияющий на слизистую желудка.

Доктор предостерегла от употребления квашеной капусты людей с заболеваниями кишечника. Так, ее нельзя есть при девиртикулезе, поскольку она может вызвать обострения.

«Квашеную капусту нельзя также тем, у кого есть воспалительные заболевания кишечника, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также аутоиммунные заболевания кишечника. Им можно употреблять только термообработанные овощи», — цитирует Нурию Дианову радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Бережная предупредила о вредных свойствах чая.