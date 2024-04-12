Диетолог Богданова рассказала, как похудеть без походов в тренажерный зал

Диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физической культуры Зоя Богданова перечислила простые и доступные каждому способы борьбы с лишним весом без каких-либо вложений.

По словам эксперта, есть занятия, которые значительно увеличат расход калорий организмом. Физическая нагрузка будет эффективнее способствовать снижению веса, если соблюдать некоторые условия.

«Если вы не хотите ходить в спортзал, делайте на голодный желудок, сразу после пробуждения, любую зарядку. Тогда самая простая пятиминутная растяжка или гимнастика будет сжигать в три раза больше калорий, чем в обычных условиях», — рассказала Зоя Богданова.

Причиной этому становится гормон соматотропин, который из-за отсутствия других источников для энергообмена на голодный желудок начнет расщеплять запасы жиров, объяснила специалист.

Другим способом похудеть диетолог назвала ходьбу задом наперед. По ее словам, в первые минуты какой-либо активности организм расходует максимум калорий, а такой необычный прием поможет активизировать этот процесс.

«По этой причине очень эффективна интервальная ходьба. Если вы будете гулять, но какие-то отрезки, пусть даже десять метров, с осторожностью двигаться задом наперед, вы почувствуете, что начнете быстрее потеть, усилится процесс терморегуляции, и вы начнете тратить в два раза больше калорий», — сказала эксперт.

Аналогично сработает чтение задом наперед, добавила Богданова. По ее мнению, так человек будет тратить в четыре раза больше калорий в сравнении с обычным чтением.

«Во время такого занятия нервная система будет напрягаться больше обычного, и мозг начнет усиленно сжигать калории, потому что ему придется подстраиваться», — отметила диетолог.

Однако серьезные проблемы с лишними килограммами эти приемы не решат, добавила Богданова. Поэтому в каждом случае лучше разбираться индивидуально, выявляя основные причины появления избыточного веса, сообщает радио Sputnik.

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