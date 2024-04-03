Диетолог Семирядов перечислил основные ошибки при похудении

Если лишние килограммы быстро возвращаются, это может говорить о выборе неправильного метода для похудения.

По словам диетолога, врача превентивной медицины Дмитрия Семирядова, основная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов. К примеру, повышенный аппетит может возникнуть из-за стресса, дефицита витаминов и других полезных веществ.

«Усталость, истощение человека и его нервной системы на фоне стресса или других причин может приводить к тому, что у него просто будет мало сил на поддержание физической активности. Поэтому сначала надо убрать эти первопричины, которые повышают аппетит и снижают уровень энергии, а после этого уже избавляться от лишнего веса», — объяснил специалист.

Также врач рекомендовал не начинать худеть в одиночку. С группой единомышленников этот процесс пройдет проще и эффективнее. При этом даже один человек в качестве наставника сможет уберечь худеющего от ошибок и поможет поддерживать мотивацию, отметил Дмитрий Семирядов.

К другим частым ошибкам при похудении эксперт отнес плохое планирование рациона, в том числе ежедневной нормы белков, жиров и углеводов. Диетолог посоветовал тем, кто намерен сбросить лишний вес, для начала запастись знаниями, а также регулярно измерять показатели массы тела и не торопиться результатами.

«Рекомендуется пройти какую-либо обучающую программу по поводу снижения веса, чтобы не наступать на те же грабли, на которые наступали до вас миллионы людей. Если у человека нет каких-то серьезных заболеваний или сильно выраженного лишнего веса, можно обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу», — сказал Семирядов.

При наличии заболеваний или выраженного избыточного веса стоит обратиться к врачам, которые работают с избыточной массой тела. Некоторым может потребоваться консультация психотерапевта или психолога, приводит слова Дмитрия Семирядова радио Sputnik.

Читайте также: пять напитков, которые помогут в борьбе с лишним весом.