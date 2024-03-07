Диетолог Бобровский назвал альтернативу подарку в виде конфет на 8 Марта

Кондитерские изделия могут отрицательно сказаться на пищевом поведении.

Врач-диетолог Андрей Бобровский отметил, что воспринимать конфеты как атрибут праздника или поощрение — неправильно.

«Самый большой вред сладкие подарки приносят тогда, когда с их помощью формируется поведение ребенка, а в случае 8 Марта — поведение девочки» — подчеркнул специалист.

По словам доктора, разница между темным и молочным шоколадами — незначительна. Так, разрешение съесть больше якобы полезного темного шоколада негативно влияет на человека.

«Сахара в темном шоколаде может быть меньше, чем в молочном, но говорить о том, что он абсолютно безвреден, не приходится», — предостерег диетолог.

Врач посоветовал дарить вместо шоколада фруктовую корзину, поскольку фрукты полезнее благодаря клетчатке и натуральному сахару. Также они богаты витаминами и микроэлементами.

«Это здоровье кожи, хорошее пищеварение, фактически профилактика всех болезней цивилизации. А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время, и хороший внешний вид», — цитирует Бобровского радио Sputnik.

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