Диетолог Бережная объяснила, в чем польза домашнего варенья

Домашнее варенье полезнее магазинного.

Врач Ирина Бережная рассказала, что покупное варенье дольше хранится. Тем не менее, считает доктор, по ГОСТу необходима сильная термическую обработка варенья, конфитюра и джема, что лишает их полезных элементов.

«Однако сильная термическая обработка «убивает» все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», — отметила специалист.

По словам эксперта, помимо витаминов, в домашнем варенье сохраняются и другие полезные вещества, особенно это касается «пятиминуток».

«Сейчас люди делают варенье-«пятиминутку». В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — цитирует Бережную радио Sputnik.

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