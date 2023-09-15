Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Диетолог Бережная объяснила, в чем польза домашнего варенья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-berezhnaya-obyasnila-v-chem-polza-domashnego-varenya
Диетолог Бережная объяснила, в чем польза домашнего варенья
Фото pxhere.com

Домашнее варенье полезнее магазинного.

Врач Ирина Бережная рассказала, что покупное варенье дольше хранится. Тем не менее, считает доктор, по ГОСТу необходима сильная термическую обработка варенья, конфитюра и джема, что лишает их полезных элементов.

«Однако сильная термическая обработка «убивает» все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», — отметила специалист.

По словам эксперта, помимо витаминов, в домашнем варенье сохраняются и другие полезные вещества, особенно это касается «пятиминуток».

«Сейчас люди делают варенье-«пятиминутку». В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — цитирует Бережную радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала, от чего может избавить кофейное масло.

Статьи
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Панацея или вода? Польза и вред куриного бульона
Панацея или вода? Польза и вред куриного бульона
Кишечные инфекции: какие бывают и откуда берутся
Кишечные инфекции: какие бывают и откуда берутся
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях