Прыщи, целлюлит и депрессия: диетолог рассказала, от чего может избавить кофейное масло

Эфирное масло кофе широко применяется в косметологии и ароматерапии. Специалисты отмечают, что этот продукт способен помочь в борьбе со множеством проблем — от акне до депрессии.

По словам врач-диетолога, нутрициолога Анжелики Дюваль, в составе косметических средств эфирное масло кофе обладает антицеллюлитным и противовоспалительным действием. Уникальный набор жирных кислот в составе масла восстанавливает кожу.

«Также кофейное масло — прекрасный антицеллюлитный агент, мы можем добавлять его даже в покупные кремы, чтобы стимулировать кровообращение и тем самым способствовать проникновению полезных веществ, которые содержатся в этих косметических средствах, в более глубокие подкожные слои», — объяснила Дюваль.

Она отметила, что в продукте содержится химическое соединение, обладающие мощным противовоспалительным действием. Это делает масло кофе отличным средством для лечения акне. Еще одна важная область применения кофейного масла — ароматерапия.

«Кофейное масло хорошо использовать в качестве антидепрессанта в ароматерапии, это самый известный способ его применения. Можно добавить масло в специальный ароматический диффузор или просто капнуть на ватный диск, и аромат масла будет создавать бодрящий, стимулирующий эффект», — сказала врач.

А еще использование этого масла поможет сократить употребление кофе. Врач рекомендовала приобрести пищевое кофейное масло и добавлять в смузи. Аромат любимого напитка поможет контролировать употребление кофе, что благотворно скажется на работе нервной системы.

При наличии нервных расстройств перед употреблением необходима консультация врача, сообщает радио Sputnik.

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