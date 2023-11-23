Диетолог Бережная назвала идеальный суп для здоровья организма

Вне зависимости от вида супа — состав блюда должен быть сбалансированным, в таком случае он будет и насыщать, и приносить пользу здоровью.

Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная отметила, что идеальный суп — это борщ, поскольку в нем оптимальное сочетание полезных веществ. Так, в этом блюде сочетаются белок, сложные углеводы, клетчатка, помимо этого, борщ не слишком калорийный.

«Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима», — добавила эксперт.

По словам специалиста, в овощных супах большое количество клетчатки, стимулирующей работу кишечника, а также целый комплекс витаминов, микроэлементов, минералов. Тем не менее — в таких супах мало белка животного происхождения.

Также, по мнению диетолога, суп-пюре может быть энергетически достаточным благодаря сливкам и продуктам с крахмалом.

«Но здесь нужно смотреть внимательно, потому что клетчатки в таком супе может быть недостаточно для развития микробиоты. Если есть только перетертую пищу, то для кишечника это будет не самая полезная еда», — цитирует Ирину Бережную радио Sputnik.

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