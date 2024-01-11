Диетолог Белоусова объяснила, когда можно восполнить энергию с помощью конфет

Для здоровья опасен как высокий уровень сахара в крови, так и низкий. При дефиците глюкозы страдают головной мозг, мышцы и клетки крови, переносящие кислород.

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, есть люди, которым становится плохо без сладкого. Это еще не диабет, но предварительное состояние болезни. В такой ситуации быстрым спасением станет съеденная шоколадка или конфета.

Еще недомогание возникает, когда у человека происходят большие перерывы между приемами пищи. В этом случае, а также если впереди непредвиденная тяжелая работа, сладости лучше всего помогут зарядиться энергией, отметила специалист.

«Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком», — поделилась Анна Белоусова.

Врач рассказала, как правильно употреблять сахаросодержащие продукты, чтобы с их помощью улучшить самочувствие при дефиците глюкозы в крови.

«Тут есть такой финт, что если мы хотим от сладкого быстро получить эффект, быстро взбодриться, то его надо как можно дольше задерживать в ротовой полости: или медленно разжевывать, или вообще рассасывать. Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность: из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг», — объяснила диетолог.

Она добавила, что не стоит часто повышать таким образом уровень сахара в крови, иначе это станет серьезной нагрузкой для поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. Чтобы избежать дефицита глюкозы, важно соблюдать правильный режим питания — три, а лучше пять раз в день, с перекусами между завтраком, обедом и ужином, приводит слова Анны Белоусовой радио Sputnik.

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