Диетолог Арзуманян рассказала о свойствах разных видов печени

И куриная, и говяжья, и рыбья печень богата витаминами и минеральными веществами.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян отметила пользую печени. Так, в говяжьей или куриной печени большое количество железа, участвующего как в кроветворении, так и в работе иммунитета.

«Печенка является источником белка, витаминов группы В и витамина А, содержит фолиевую кислоту, селен и цинк. Если говорить о печени трески, то это важный источник витамина D», — отметила доктор.

В качестве диетического продукта специалист порекомендовала куриную печень, которую важно приготовить правильно. Она не советует добавлять сливки, так как печень станет жирной, или просто отварить, поскольку продукт будет не таким вкусным.

«Поэтому я рекомендовала бы потушить ее вместе с морковью, луком, тимьяном и измельчить в блендере. Получается очень вкусный, питательный и сытный паштет», — посоветовала врач.

Кроме того, печень не противопоказана при любых болезнях, рассказала диетолог. Ее нельзя употреблять с острыми приправами только при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Если же это просто вареный продукт, то такую печень можно рекомендовать абсолютно любому человеку», — объяснила гастроэнтеролог.

Доктор предостерегла от злоупотребления печенью, достаточно 150-200 гр в неделю. При часто ее употреблении у людей, принимающих витамины, может резко вырасти поступление в организм витамина А и витаминов группы В, что не идет на пользу здоровью.

«Что касается печени рыбы, то в те периоды, когда у нас мало солнца, желательно употреблять по 50-60 гр этого продукта раз в неделю», — цитирует доктора радио Sputnik.

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