«Диаскоп. Копирка. Цой»: в Краснодаре открылась выставка к 100-летию СССР

Интерактивно-театрализованное открытие выставки состоялось 30 ноября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

Экспозиция объединила в себе фондовые предметы музея, картины художников-экслибрисистов и интерактивные зоны. Часть зала — доступное посетителям живое пространство. Там можно прочесть советские журналы, послушать лекции и популярную музыку времен союза, посмотреть старые передачи и мультфильмы и сделать памятную открытку.

Кроме того, на выставке представлены плакаты, предметы быта и одежда советского человека. Посетителей ждут иммерсивные фотозоны, а также прикладные локации с «копиркой» и диаскопом.

«Новая выставка с говорящим названием принципиально отличается от многих ностальгических выставок, традиционно представляющих экспонаты советского прошлого», — сообщает министерство культуры Краснодарского края.

Выставка пройдет с 30 ноября по 28 февраля 2023 года.

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