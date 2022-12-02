Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«Диаскоп. Копирка. Цой»: в Краснодаре открылась выставка к 100-летию СССР

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/diaskop-kopirka-tsoj-v-krasnodare-otkrylas-vystavka-k-100-letiyu-sssr
«Диаскоп. Копирка. Цой»: в Краснодаре открылась выставка к 100-летию СССР
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Интерактивно-театрализованное открытие выставки состоялось 30 ноября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

Экспозиция объединила в себе фондовые предметы музея, картины художников-экслибрисистов и интерактивные зоны. Часть зала — доступное посетителям живое пространство. Там можно прочесть советские журналы, послушать лекции и популярную музыку времен союза, посмотреть старые передачи и мультфильмы и сделать памятную открытку.

Кроме того, на выставке представлены плакаты, предметы быта и одежда советского человека. Посетителей ждут иммерсивные фотозоны, а также прикладные локации с «копиркой» и диаскопом.

«Новая выставка с говорящим названием принципиально отличается от многих ностальгических выставок, традиционно представляющих экспонаты советского прошлого», — сообщает министерство культуры Краснодарского края.

Выставка пройдет с 30 ноября по 28 февраля 2023 года.

Читайте также: в Краснодаре пройдет выставка винтажных открыток «Волшебная кисть Елизаветы Бем».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
  4. В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
  5. В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
  6. В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях