Девятилетняя девочка пропала в Краснодарском крае

В поселке Южном Динского района 9-летняя девочка 15 июля не вернулась домой с прогулки.

Утром 16 июля ребенка ищут полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

Девочка одета бело-бордовую майку, розовые шорты и розовые кроксы (что-то между сандалиями и галошами с дырками). Рост — 126 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кому что-то известно о ребенке, просят позвонить в полицию. Контакты поисковиков и фотографию девочки можно посмотреть в Telegram-канале «Лиза Алерт».

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